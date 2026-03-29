مصرع طالب أسفل عجلات قطار في قنا

لقي طالب مصرعه على شريط السكة الحديد أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته العبور من ممر غير شرعى بنطاق مركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص أسفل عجلات قطار بنطاق مركز أبوتشت، أثناء عبور ممر غير شرعى.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع يوسف محمد طالب 16 عاماً، أثناء محاولته العبور من ممر غير شرعى بقرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.