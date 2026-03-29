لتعزيز منظومة المخلفات الصلبة..محافظ قنا يلتقي الجمعيات الأهلية الشريكة بمشروعEU Green

اجتمع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بممثلي الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة في تنفيذ مشروع إدارة المخلفات البلدية الصلبة EU Green، في إطار تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة إدارة المخلفات، وتحقيق الاستدامة البيئية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الزين، مدير إدارة المخلفات الصلبة، ومحمد نصر الدين، استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي الجمعيات الأهلية.

وأوضح الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بأن مشروع "EU Green" يأتي في إطار التعاون بين وزارة البيئة المصرية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، والحكومة الألمانية، ويستهدف دعم منظومة إدارة المخلفات، وتعزيز دور المجتمع المدني في محافظات قنا، وكفر الشيخ، والغربية، وأسيوط.

وأضاف الببلاوي، بأن المشروع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال تطبيق نظم حديثة في إدارة المخلفات، مشددًا على أن المجتمع المدني شريك رئيسي في تنفيذ المنظومة، لما له من دور فعال في نشر الوعي البيئي، والوصول إلى المواطنين بمختلف القرى، والمراكز.

كما استعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي للجمعيات الأهلية، وما تم تحقيقه من إنجازات في المناطق المستهدفة، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف جهود التوعية، والتدريب، لنشر ثقافة الإدارة السليمة للمخلفات الصلبة، بما يسهم في تحسين السلوك البيئي، ورفع كفاءة المنظومة.

ووجه الببلاوي، بضرورة إعداد خطط زمنية واضحة لكل جمعية، وحصر المخلفات الزراعية خاصة الناتجة عن قصب السكر، ودعم أنشطة إعادة التدوير، وتفعيل مشروعات منزلية للسيدات لتوفير فرص دخل، فضلا عن التنسيق مع مديرية الزراعة للحفاظ على الثروة الحيوانية، فيما يخص انتاج الأعلاف من المخلفات، مؤكدًا أن الارتقاء بالمستوى البيئي يمثل هدفًا استراتيجيًا للمحافظة خلال المرحلة المقبلة.