محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال العامة .. صور

تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ميدانياً بشأن مواعيد غلق المحال العامة في تمام التاسعة مساءً.

رافقه خلال الجولة، اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد والعميد محمد رضوان، مدير عام إدارة المرور، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وشملت الجولة، المرور على الشوارع الرئيسية والميادين والمراكز التجارية وقاعات الأفراح، للتأكد من انضباط الشارع والتزام أصحاب المحال والمطاعم بالتوقيتات المقررة.

وشدد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء، رقم 909 لسنة 2026، فى إطار الإجراءات التنظيمية التي اتخذها الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، بداية من اليوم السبت الموافق 28 مارس الجاري ولمدة شهر.



وأصدر محافظ قنا، كتابا دورياً بشأن مواعيد الغلق، والذي جاء نصه كالتالي:

تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 والصادر بالجريدة الرسمية ل 13 مكرر بتاريخ 27 مارس 2026 والذي يسري العمل به لمدة شهر بداية من يوم السبت الموافق 28/3/2026 بشان مواعيد فتح وغلق المنشآت.

التالي بعد، ملخص لما جاء بالقرار المشار إليه بعاليه:-

- مواعيد غلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتل السكنية تكون طبقاً للمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية، رقم 456 لسنة 2020 والذي يقضي بأن يتم التالي:

- الإغلاق الساعة السادسة مساءاً شتاءاً

- الإغلاق الساعة السابعة مساءاً صيفاً .

- مواعيد الغلق أيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 9 مساءً للأنشطة المذكورة بعد:-

- كافة المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة والمراكز التجارية "المولات" والمطاعم والكافيهات والبازارات.

- المطاعم والكافتيريات، ومسارح المنوعات الليلية، والديسكوهات، ومحال بيع العاديات "الأنتيكات"، والسلع السياحية، الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

- كافة الأندية، والمنشآت الرياضية، والشعبية وأندية الشركات، والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية.

- ويتم غلق جميع ما سبق في تمام الساعة 10 مساء، يومي الخميس والجمعة، وأيام العطلات، والأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.

لا يسرى ما سبق على كلا من :-

- محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات

- المطاعم والكافتيريات المرخصة سياحياً المتواجدة بمحطات القطارات.

- المطاعم والكافتيريات والأنشطة المرخصة سياحياً الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها.

- يراعى مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

- يتم استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل " إن وجدت " على مدار 24 ساعة.

يعمل بهذا الكتاب اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، ولمدة شهر.

وأكد محافظ قنا، أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لترشيد الاستهلاك والإنفاق، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية، لضمان الالتزام بالمواعيد المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.



