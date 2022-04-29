موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا منافسه الأهلي غدا السبت على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الاهلي



تقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي غدا السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف وتذاع عبر قناة أون تايم

أعلن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي، المقرر إقامتها السبت، تمام التاسعة والنصف مساءً على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري.

وضمت القائمة 22 لاعباً، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: سيف تقا - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود البدري - عبد الله محمود - أحمد محسن - علاء عطا - مصعب البطاط - عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل - كوامي بونسو - بلال السعيداني - محمد توني - إيفانز منساه - وينفول كوابينا - شريف دابو - صالح جمعة - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: باسم مرسي.