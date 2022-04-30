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إلهام أبو الفتح
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أخبار العالم

الأردن..تعمق المنخفض الخماسيني اليوم وأجواء جافة ومغبرة حتى الثلاثاء

صدى البلد

تشهد الأردن ازدياد تأثير المنخفض الخماسيني اليوم السبت، حيث تسود أجواء جافة ومغبرة في العديد من مناطق المملكة، مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة يرافقها هبات قوية احيانا تتجاوز سرعتها 60 كم/س ، تتحول مساء الى جنوبية غربية. وتشهد معظم مناطق المملكة اليوم ، درجات حرارة أعلى من معدلها بحوالي 8 درجات لتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية وحارة في باقي المناطق.


وبحسب وكالة الأنباء الأردنيةتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في مناطق البادية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.


وينحسر تأثير المنخفض الخماسيني يوم غدٍ الأحد، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتعود الى معدلاتها الطبيعية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أثناء النهار.


وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم الاثنين ، لتصبح الأجواء حارة نسبيا بوجه عام وجافة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات المساء تتاثر المملكة تدريجيا بمنخفض خماسيني، وتتحول الاجواء الى مغبرة في العديد من المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


ويستمر تاثر المملكة بالمنخفض الخماسيني الثلاثاء، وتكون الاجواء جافة ومغبرة في العديد من المناطق، وحارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، وتتحول مساءً الى غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 14، وفي مرتفعات الشراة 31 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 17، وفي مناطق السهول 34 - 16، وفي الاغوار الشمالية 36 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 22، وفي البحر الميت 37 - 21، وفي خليج العقبة 38 - 22 درجة مئوية.

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