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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. أجواء حارة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة اليوم الجمعة

صدى البلد

تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة في المملكة الأردنية، أعلى من معدلها العام بحوالي 7-8 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتعمق تأثير المنخفض الخماسيني يوم غدٍ السبت، وتسود أجواء جافة ومغبرة في العديد من المناطق مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كلم/ساعة، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات المساء تتحول الرياح إلى غربية نشطة السرعة.

وينتهي تأثير المنخفض الخماسيني الأحد، إذ يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، وتسود أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أثناء النهار.

ويطرأ الإثنين، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً بوجه عام وجافة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض خماسيني وتتحول الأجواء إلى مغبرة في العديد من المناطق وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18، وفي مرتفعات الشراة 30 - 17، وفي مناطق البادية 35 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 20، وفي الأغوار الشمالية 36 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 37 - 24، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.

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درجات الحرارة المملكة الأردنية المملكة إدارة الارصاد الجوية الأرصاد الجوية

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