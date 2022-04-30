الجهاز المركزي للتعمير يعدد مميزات الحصول على شهادتي الأيزو

قال محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: إن الجهاز يعد بمثابة الذراع التنفيذي لوزارة الإسكان؛ حيث يضم 10 أجهزة تنفيذية على مستوى الجمهورية، ومجهاز تدريب العاملين على التشييد والبناء ومعدات التشييد.

وأضاف “محمود نصار” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن الجهاز يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة على مستوى الجمهورية وفي كافة المجالات، متابعا: التحول الرقمي ساهم كثيرا في تطوير العمل داخل الجهاز، مما أثر بالإيجاب على سرعة تنفيذ المشروعات.

وشدد على أن حصول المركز على شهادتي أيزو، تعود بالإيجاب على المواطنين، من خلال سرعة تنفيذ المشروعات وسرعة صرف المستحقات، منوها بأن شهادات الأيزو التي تم الحصول عليها يتم متابعتها من قبل معهد الجودة لمتابعة ما يتم تنفيذه.

وأوضح أن الجهاز يعمل ويساهم في العديد من المشروعات مثل تعمير سيناء وتشييد بعض الطرق والكباري.