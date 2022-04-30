برلماني: أطالب بحلول سريعة قابلة للتطبيق واقعيا لظاهرة انتشار التسول

قال النائب عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ظاهرة التسول من الظواهر المؤرقة والتي تمثل مشكلة اجتماعية خطيرة، موضحا انها تتنامى رغم جهود الدولة المصرية للقضاء عليها لما لها من خطورة وتهديد اجتماعي.

ونوه العمدة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد أن هذه الظاهرة عالمية وليس مقتصرة على مصر فقط، منوها أنها ظاهرة تعاني منها معظم المجتمعات، في مختلف الدول وتمثل أزمة مهددة للأمن الاجتماعي لأضرارها المتعددة التي لا تحمد عقباها.



وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان على أن وجود أطفال في الشارع دون مأوى آمن ودون الحد الأدنى لأي رعاية، يؤدي الى اتجاههم للتسول واستغلالهم من قبل عصابات يكونون السبب في دخولهم عالم الجريمة من أوسع الأبواب.

واستطرد النائب عصام العمدة أن هذه الظاهرة يتنامى انتشارها وتتزايد خاصة في أيام الأعياد، حيث ينتشر مرتادي هذه المهنة بالمحلات والمنازل بشكل واسع، وهو ما يتطلب أن يكون هناك معالجة للظاهرة ووضع حلول قابلة للتطبيق.

واختتم عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان ان التسول من السلوكيات الخاطئة التي نراها في الشوارع كما أنها جريمة يعاقب عليها القانون.