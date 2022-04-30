عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: أطالب بحلول سريعة قابلة للتطبيق واقعيا لظاهرة انتشار التسول

النائب عصام العمدة
النائب عصام العمدة

قال النائب عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ظاهرة التسول من الظواهر المؤرقة والتي تمثل مشكلة اجتماعية خطيرة، موضحا انها تتنامى رغم جهود الدولة المصرية للقضاء عليها لما لها من خطورة وتهديد اجتماعي.

txt

بعد تحذير التربية والتعليم.. حالات حبس وتغريم الطلاب في القانون الجديد

txt

بأمر القانون.. النصب على المعتمرين يعرضك لغرامة 3 ملايين جنيه

ونوه العمدة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد أن هذه الظاهرة عالمية وليس مقتصرة على مصر فقط، منوها أنها  ظاهرة تعاني منها معظم المجتمعات، في مختلف الدول وتمثل أزمة مهددة للأمن الاجتماعي لأضرارها المتعددة التي لا تحمد عقباها.


وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان على أن وجود أطفال في الشارع دون مأوى آمن ودون الحد الأدنى لأي رعاية، يؤدي الى اتجاههم للتسول واستغلالهم من قبل عصابات يكونون السبب في دخولهم عالم الجريمة من أوسع الأبواب.

واستطرد النائب عصام العمدة أن هذه الظاهرة يتنامى انتشارها وتتزايد خاصة في أيام الأعياد، حيث ينتشر مرتادي هذه المهنة بالمحلات والمنازل بشكل واسع، وهو ما يتطلب أن يكون هناك معالجة للظاهرة ووضع حلول قابلة للتطبيق.

واختتم عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان ان التسول من السلوكيات الخاطئة التي نراها في الشوارع كما أنها جريمة يعاقب عليها القانون.

مجلس النواب أمن القومى الدولة المصرية لجنه الدفاع والامن القومى عصام العمدة التسول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

كلوب عن استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول: "كان علينا فعل ذلك"

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

ترشيحاتنا

ليفربول ضد نيوكاسل.. محمد صلاح يشارك في المباراة على حساب ماني

موعد صلاة العيد فى القاهرة وجميع محافظات مصر.. وكيفية ادائها وصيغة التكبيرات الصحيحة وعددها

جوجل تحذر الملايين من مستخدمي "كروم": "حدثوا متصفح الويب سريعا"

التهديدات البيولوجية عابرة للحدود.. الخارجية الروسية: الصراع النووي غير مقبول

فضل الاستغفار في نهاية شهر رمضان.. مسك الختام

"الوزراء": الاستجابة لـ486 حالة طبية بينهم 179 قرار علاج على نفقة الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليود؟

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

فيديو

أنا مش منى زكي.. دينا فؤاد تعلن موعد اعتزالها وسر تأخر الإنجاب

غش الحواوشي بإضافة كراتين البيض بدل اللحمة .. كارثة تهدد الصحة

يؤثر سلبا على الصحة.. أطباء يكشفون أضرار الإفراط في تناول كحك العيد

عماد متعب يكشف أفضل لاعب في مصر ورأيه في النني وقرار رمضان صبحي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ