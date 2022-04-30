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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يكشف تأثير مشاهد العنف في الدراما على الأطفال |فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أجاب الدكتور محمد حمودة، إستشاري الطب النفسي بجامعة الأزهرعن سؤال :" كيف تؤثر مشاهد العنف في الدراما على قيم ومبادئ المجتمع؟"، قائلًا :" الأطفال بيتأثروا بشكل كبير بهذه المشاهد .. وعشان كده ممكن تلاقي أب أو أم بيشتكوا إن أطفالهم بيقولوا شتايم هما مش بيقولوها في البيت وفي الحالة دي ممكن يكون سمعها في المدرسة أو في الشارع أو في المشاهد الدرامية وخزنها في عقله الباطن و بدأ يلجأ للكلمات دي في المواقف اللي بيمر بيها في حياته".


وأضاف محمد حمودة خلال حوراه ببرنامج " ست الستات" من تقديم الإعلامية دينا رامز والمُذاع على فضائية "صدى البلد" :" لما بيصوروا البطل في شخصية عنيفة ده بيعمل حالة توحد بعد  بين الطفل وبين البطل.. فبالتالي هيحب يبقى عامل زيه ".


و أوضح "حمودة" :" العنف هو عبارة عن مجموعة من السلوكيات اللي شخص ممكن يرتكبها ويضر بيها نفسه أولًا أو يضر بها الآخر والبيئة المحيطة وهذه السلوكيات من الممكن أن تكون مؤذية جسديًا أو نفسيًا"، متابعًا :" العنف ممكن يكون عنفا لفظيا أو عنفا جسديا وغيرها من أنواع العنف الأخرى التي تؤثر بشكل سلبي على نفسية الكبار والصغار ".

 

محمد حمودة الطب النفسي العنف الدراما المجتمع ست الستات دينا رامز صدى البلد اخبار توك شو

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