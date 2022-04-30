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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

2151 سيارة إسعاف..الصحة تعلن استعدادات احتفالات عيد الفطر

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاستعدادات عيد الفطر المبارك 2022، وذلك بوضع آلية لميكنة منظومة العمل بمراكز وبنوك الدم في كافة أنحاء الجمهورية، والربط بينها إلكترونيًا، لتوجيه المواطنين إلى أقرب مركز أو بنك دم تتوافر به فصيلة الدم التي يحتاجها المريض في أسرع وقت وبسهولة ويسر.

أوضحت وزارة الصحة فى بيان لها استعدادات استقبال احتفالات عيد الفطر وتنفيذ خطة التأمين الطبي كالتالي:-

تنظيم لجان فنية من قطاعات (الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للوزارة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال أيام عيد الفطر.

التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات وفقًا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات، ضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين خلال أيام العيد.

  • توفير 2151 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين الميادين وأماكن الزحام والتجمعات التي تشهد كثافة عالية، والطرق والمحاور السريعة بالمحافظات، و204 سيارات دعم لوجيستي، و25 سيارة إسعاف تدخل سريع، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، و 6 لانشات إسعاف بحري تم الدفع بهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المناطق الساحلية.
  •  توفير إسعاف جوي، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى توفير 15 سيارة دعم متنقلة للتجهيزات الطبية، و15 سيارة دعم متنقلة للصيانة لتقديم الدعم الفني واللوجيستي لسيارات الإسعاف المتمركزة على الطرق السريعة والميادين.
  • تكثيف تأمين كافة الفعاليات والأنشطة والاحتفالات والحفلات الخاصة بعيد الفطر والمُقامة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى المنوطة.
  • توفير سيارات متنقلة للتبرع بالدم للاستعانة بها عند الحاجة.
  • الدفع بفرق الانتشار السريع بكافة المحافظات لتقديم التأمين الطبي والدعم الطارئ في حال وقوع أزمات، أو حوداث.
  • مراجعة المخزون الخاص بأرصدة الأدوية وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة للتأكد من أرصدة المستلزمات الطبية وكفاءة الأجهزة الطبية.
  •  التأكد من تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، كما راجع توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
  • تفعيل دور الغرف الوقائية بكافة مديريات الشئون الصحية واستمرار الحملات الرقابية على المحلات والمنشآت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية من خلال الإدارة العامة للرقابة على مدار الـ 24 ساعة للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصًا على سلامة المواطنين.
  • تفعيل غرفة الأزمات الرئيسية للربط بين غرف الأزمات بكافة مديريات الشئون الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات.
وزارة الصحة وزارة الداخلية العيد عيد الفطر الطب الوقائي وزارة الصحة و السكان المناطق الساحلية اللقاحات المضادة

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