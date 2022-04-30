2151 سيارة إسعاف..الصحة تعلن استعدادات احتفالات عيد الفطر

أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاستعدادات عيد الفطر المبارك 2022، وذلك بوضع آلية لميكنة منظومة العمل بمراكز وبنوك الدم في كافة أنحاء الجمهورية، والربط بينها إلكترونيًا، لتوجيه المواطنين إلى أقرب مركز أو بنك دم تتوافر به فصيلة الدم التي يحتاجها المريض في أسرع وقت وبسهولة ويسر.

أوضحت وزارة الصحة فى بيان لها استعدادات استقبال احتفالات عيد الفطر وتنفيذ خطة التأمين الطبي كالتالي:-

تنظيم لجان فنية من قطاعات (الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للوزارة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال أيام عيد الفطر.

التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات وفقًا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات، ضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين خلال أيام العيد.