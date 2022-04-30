الدنمارك تعلن مقتل أحد مواطنيها في أوكرانيا

أعلنت الدنمارك، أن أسرة شاب دنماركي توجه للقتال في أوكرانيا، اطلعت على بيانات متاحة وتعرفت عليه، واعتبرته ميتا.

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان "كانت وزارة الخارجية تجري حوارا مع عائلة دنماركي يزعم أنه مات في أوكرانيا. .وبناء على البيانات المتاحة، تعرفت الأسرة عليه واعتبرته ميتا".

وأشارت إلى أنه "يجب على الوزارة الحفاظ على السرية في المسائل الشخصية، ولا يمكنها الكشف عن أي تفاصيل".

وحسب التقارير، فإن الشاب الدنماركي كان يقاتل في الفيلق الأجنبي الأوكراني منذ بداية مارس، وكان واحدا من بين 100 مقاتل دنماركي يتواجدون في أوكرانيا.

على جانب آخر، كشفت روسيا، اليوم السبت، خسائر القوات الأوكرانية في اليوم الـ66 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "مرت صواريخ عالية الدقة تابعة للقوات المسلحة الروسية خلال النهار، 17 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينها 8 نقاط تحصين و8 مناطق تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومستودع أسلحة ومركز قيادة، و5 مواقع إطلاق نار لمنشآت مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".

وأضاف البيان "ضرب سلاح الجو الروسي نقطتي تحكم و9 مناطق تمركز للقوات والمعدات العسكرية و5 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والوقود في بلدات سيفيرودونيتسك وتشيرفونوي وبيلوغوري".

وقالت روسيا إنه "خلال اليوم ، تم قتل أكثر من 200 قومي أوكراني متطرف وتدمير 23 وحدة من المركبات المدرعة الأوكرانية نتيجة الضربات عالية الدقة".

وتابعت الوزارة في بيانها "أسقط الدفاع الجوي الروسي طائرة سو-25 أوكرانية في خيرسون، وتم تدمير طائرتين أوكرانيتين بدون طيار، واعتراض 12 قذيفة من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "سميرتش" في جمهورية دونيتسك".