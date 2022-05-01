مسلسل دايما عامر الحلقة 29.. مصطفى شعبان في أزمة ولبلبة تطلب عودته

بدأت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل دايما عامر بأحداث مثيرة، حيث وقع مصطفى شعبان في أزمة بعدما صوره أحد الطلاب مع طالبه بالمدرسة.

فيما طلبت ميس زهرة، والتي تجسد دورها الفنانة لبلة، من عامر العودة إلى المدرسة، وتخبره أنها قامت بتمزيق الاستقالة، وأن مكانه مازال فارغا، ليقبل الأخير العودة.

ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.

أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.



وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.