عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل "دايما عامر" الحلقة 28.. مصطفى شعبان يتقدم باستقالته

دايما عامر
دايما عامر

بدأت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "دايما عامر"، بأحداث مثيرة، حيث  تقدم مصطفي شعبان باستقالته من المدرسة وسيطرت حالة من الحزن الشديد على الطلاب وقال إنه جاء للعمل في المدرسة عن طريق الخطأ بسبب تشابه الأسماء.

وتقدم عامر للزواج من فدوى التي تجسدها ميرنا نور الدين وترك لها الأمر للتفكير.

ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.


أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

مسلسل دايما عامر الحلقة 27.. لبلبة تطلب من مصطفى شعبان تقديم استقالته

دايما عامر الحلقة 26.. مصطفي شعبان يسافر إلى الأقصر.. وغيرة بين المدرسين


وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

مصطفى شعبان ميرنا نور الدين صلاح عبد الله كامل أبو علي عمرو عبد الجليل مجدي الهواري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

زكاة الفطر 2022 .. مقدارها وخطأ يجعلها مرفوضة احذره

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 2022 .. 16 كلمة تجعلك من الفائزين

موضوعات متعلقة

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 28.. أحمد خالد صالح يصيب مى عمر بطلق ناري

ريم مصطفى: العمل في موسم رمضان صعب وقاس

انتهاء تصوير مسلسل بطلوع الروح

أحمد داش بعد اختياره سفيرا للأمم المتحدة: مسئولية كبيرة

الليلة.. دينا فؤاد ضيفة برنامج «كلام الناس في رمضان» مع ياسمين عز

تشييع جنازة عزت بدران من مسجد الحصري غدا

ثاني أيام العيد.. تفاصيل حفل محمد رمضان في السعودية

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن"

ترشيحاتنا

بعد رفع 20 طن دقيق في انقلاب شاحنة|إعادة فتح الطريق الزراعي بالمنوفية..صور

الاختيار 3 الحلقة 28..بيان القوات المسلحة يمهل الجميع يومين لتلبية مطالب الشعب

أخصائية : عدم غسل ملاءات السرير باستمرار يُراكم بها خلايا الجلد الميتة

الاختيار 3 الحلقة 28.. خيرت الشاطر: مش هنسيب البلد دي إلا بالدم

الاختيار 3 الحلقة 28..عقب مظاهرات 30 يونيو..السيسي: القوات المسلحة أمام مسئولية تاريخية

فنان بدرجة مهندس.. كيف تحول حمدي الوزير إلى علامة بارزة في تاريخ التحرش السينمائي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان بدرجة مهندس.. كيف تحول حمدي الوزير إلى علامة بارزة في تاريخ التحرش السينمائي؟

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

فيديو

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

فك أسر الغارمين.. هدايا الرئيس السيسي للمصريين في العيد.. فيديو جراف

عمرو مصطفى يكشف وصية والدته له وسر غضبه من عمرو دياب

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ