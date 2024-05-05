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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نداء حكومي عاجل للأجانب المتواجدين في مصر.. تفاصيل

الادارة العامة للجوازات
الادارة العامة للجوازات

طالبت الحكومة وأجهزتها المعنية كافة الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

وطالبت الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر إنتهاء العمل به بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠  

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وبمناسبة منح رئيس مجلس الوزراء مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم للحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان استمرار إستفادتهم من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم ، طالبت الحكومة كافة ضيوفها الأجانب وخاصة هؤلاء المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى  في موعد غايته ٢٠٢٤/٦/٣٠ . 

الأجانب المقيمين الهجرة والجنسية الخدمات الحكومية الدولة المصرية تقنين أوضاع رئيس مجلس الوزراء كارت الإقامة الذكي

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