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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مزاد علني لبيع محال تجارية وصيدلية ووحدات مهنية وإدارية بمدينتي بدر والسادات

صدى البلد

صرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم بيع 7 محال تجارية، وصيدلية بالسوق التجارية الكبيرة بمنطقة (B) بالحي السابع.

وأوضح المهندس رضوان عبد الرشيد، سعي جهاز المدينة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والارتقاء بها  من صيدليات ومخابز وسوبر ماركت، لافتاً إلى أنه تم بيع المحال بأنشطة مختلفة شملت (سوبر ماركت – كافيه – خدمات محمول – هايبر ماركت – مطبعة - حديد وبويات – مكتبة  - مطعم  )، مما يؤكد اهتمام الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة بجميع الأحياء ومحاور الإسكان الاجتماعي،  وتوفير الأسواق التجارية لهم.

وأضاف المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم بيع  ٦ محال تجارية و ٧ وحدات مهنية وإدارية بمدينة السادات بالمزاد العلنى، وذلك بحضور مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية،  ومفوض مجلس الدولة، ومندوب وزارة المالية، وأعضاء اللجنة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم استهداف المناطق والأحياء الجديدة، والتى ستسهم فى توفير أنشطة سوبر ماركت، وخضراوات وفاكهة، وأدوات صحية، ومخبز، وقطع غيار، بالإضافة إلى ترسية الوحدات المهنية بأنشطة عيادة طبية، ومقر شركة، ومعمل تحاليل، وتسويق عقارى، بهدف التيسير على السكان، وجعل هذه الخدمات بالقرب من محل إقامتهم.

السوق التجارية الحي السابع

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