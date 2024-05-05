طوارئ في الوادي الجديد للاحتفال بعيد شم النسيم

انهت محافظة الوادي الجديد،كافة الاستعدادات للاحتفال بشم النسيم،وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية المختلفة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة،بجانب فتح كافة الحدائق والمتنزهات ومراكز الشباب أمام المواطنين للاحتفال بشم النسيم.



وقال المحافظ محمد الزملوط، - في تصريح له اليوم -"تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة وتشكيل غرف فرعية بالمراكز الإدارية الخمسة، وذلك للمتابعة على مدار الساعة خلال الاحتفال بشم النسيم".



ولفت إلى أن المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية رفعت درجة الاستعداد القصوى في ظل الاحتفال بعيدي القيامة وشم النسيم، بجانب تكثيف المرور ومتابعة الانضباط الإدارى، ومدى التزام الفريق الطبى وتوافر الأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات، وتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة،وكذلك المرور على المنشآت الغذائية بإشراف إدارة الوقائي ومراقبي الأغذية بالإدارات الصحية،والكشف على جميع أنواع الأسماك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي،والتنبيه على الإلتزام بكافة الإشتراطات الصحية.



ووضعت الأجهزة الأمنية خطة مشددة لتأمين الحدائق والمتنزهات ومراكز الشباب وتعزيز الخدمات الأمنية والتمركزات لضمان تأمين احتفالات المواطنين بشم النسيم والإقبال على المناطق السياحية والأثرية.