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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص في إنقلاب سيارة بأسيوط

مصرع شخص في إنقلاب
مصرع شخص في إنقلاب سيارة بأسيوط

لقي شخص مصرعه إثر انقلاب سيارة نقل بطريق أسيوط/ أبنوب وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي. 


تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب،يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل بطريق أسيوط/ أبنوب بالقرب من مدخل قرية الحمام ووجود حالة وفاة.

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة نقل وأسفر الحادث عن مصرع " مؤمن.  ح . ع " 35 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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