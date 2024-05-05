حماس تعلن مسؤوليتها عن هجوم كرم أبو سالم.. والاحتلال يغلق المعبر

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن هجوم بقذائف الهاون على معبر كرم أبو سالم، لافتة إلى أنها استهدفت قاعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة "إكس": "إنه متابعةً لتفعيل صافرات الإنذار في كرم سالم، تم رصد إطلاق حوالي 10 قذائف صاروخية من منطقة مجاورة لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم".

وأضاف أنه تم إغلاق معبر كرم أبو سالم في هذه الأوقات أمام مرور الشاحنات.

من جانبها، ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن العملية عند معبر كرم أبو سالم حادث غير عادي.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن أكثر من 10 جرحى بينهم 4 في حال ميؤوس منها نتيجة القصف على منطقة كرم أبو سالم قرب غزة بجانب سقوط قتلى.