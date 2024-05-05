"قطر الندى" تحتفي بأعياد شم النسيم والربيع وتروي الحكاية الشفاهية العربية للأطفال

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد رقم 721 من مجلة "قطر الندى"، لشهر مايو الجاري، ويحتفي هذا العدد بأعياد شم النسيم والربيع كما يحتوي على مواد منوعة وأبواب جديدة تفاعلية.



جاء الغلاف برسوم الفنانة تسنيم مرغني ليعبر عن فرحة الطبيعة بالربيع وتفتح الزهور، كما جاء مقال رئيس التحرير الكاتبة نجلاء علام بعنوان "ألعابي القديمة" وفيه يتعرف الطفل على كيفية الاستفادة من ألعابه القديمة، وكيف يمكن أن يُسعد بها الأطفال المحتاجين.



وفي باب "معا" وهو مخصص لذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم،تُلقي المجلة الضوء على الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل الذي استجاب له السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلبه بعلاجه داخل مصر،كما تم تكريمه في احتفالية "قادرون باختلاف".



وحرصت مجلة "قطر الندى"في هذه العدد على تقديم عدة سيناريوهات مصورة منها: "عيد الإتقان" ويتناول الاحتفال بعيد العمال وكيف بدأت فكرته، وكذلك سيناريو "الببغاء الجميل" ويحكي عن المحبة بين الكائنات والإيثار والتعاون، وأيضا سيناريو "أمير والأشكال الهندسية" وفيه يتعرف الطفل على الأشكال الهندسية المختلفة وأهمية كل منها،وأخيرا سيناريو "اختيار الأصدقاء" ويحكي عن كيفية اختيار الصديق الجيد الذي يشجع صاحبه ويتوافق مع ميوله.



كما تقدم المجلة بابًا جديدًا بعنوان "حواديت بشكل جديد" عن الحكايات الشفاهية العربية،وخاصة أن البلاد العربية تمتلك موروثا كبيرا من القصص والحكايات الشفاهية الشعبية المفيدة للأطفال،وفي هذا الباب الذي تكتبه الكاتبة هجرة الصاوي وترسمه الدكتورة إيمان فكري،حيث يتم اختيار قصة شعبية من بلد عربي وتلخيصها وعرضها وكذلك تقديم وجهة نظر جديدة في الأحداث، من خلال تفاعل الطفل مع الحكاية،وتقديم رؤية جديدة لها في عصرنا الحالي، وفي الحلقة الأولى يستعرض الباب حكاية "نص نصيص" من التراث الشعبي الفلسطيني.



كما يزخر العدد بأبواب منوعة وقصص وأشعار منها: تحت المطر، مكتبتي، الأسرة، تيتو يذهب إلى المدرسة، وكذلك باب محافظات مصر ويتناول في هذا العدد محافظة الغربية، كما تنشر المجلة حوارا مع الطفلة الموهوبة منار سعيد بنت دمنهور والحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا في المصارعة الحرة تحت 17 سنة.