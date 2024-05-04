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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جري 7 أدوار .. حارس عقار ينقذ فتاة حشر ذراعها في مصعد بنيوجرسي|فيديو

صدى البلد

كشف  فيديو مروع اللحظة التي علقت فيها ذراع فتاة صغيرة في باب المصعد، وقال البواب البطل في نيوجيرسي الذي استجاب للمشهد إن صوت صراخها وحده دفعه إلى صعود سبع أدوار على  السلالم للمساعدة في إنقاذها. 

وأظهر مقطع فيديو من داخل المصعد حصلت عليه WABC، زوي جاراتسيوتيس، البالغة من العمر 5 سنوات آنذاك، في طريقها إلى حمام السباحة في الساعة 1450 بواشنطن في هدسون تي في هوبوكين مع والدتها وإخوتها  عندما تم امتصاص ذراعها بعنف في عمود باب المصعد. 

قال البواب ماني باتيستا لصحيفة The Post إنه سمع صراخ زوي من مكتب الاستقبال، على بعد سبع رحلات جوية. 

واضاف : “لقد صعدت جميع درجات السلالم السبعة وكنت أسمع صراخًا طوال الوقت”.

وتابع “لقد كان الأمر مخيفًا جدًا لأن لدي أطفالًا، لذلك أعرف صرخة الأذى والألم”.

 وأضاف “اضطررت إلى صعود الدرج لإيقاف المصعد، ووضع المفتاح فيه وإغلاق المصعد حتى لا يستمر في الصعود والنزول”.

حاول أحد البالغين تحرير زوي عن طريق وضع رغوة على ذراعها في مطهر اليد، ولكن دون جدوى. 

وبعد ثلاث دقائق مروعة، جاء أحد الجيران ومعه غسول لليدين، مما ساعد أخيرًا في إخراج ذراع زوي المحاصرة من الباب. 

عندما تم تحرير ذراع زوي أخيرًا، قدم باتيستا بعض الإسعافات الأولية على الفور بينما كانت العائلة تنتظر خدمات الطوارئ الطبية والشرطة.

وقال  "خلعت قميصي وأعطيته لأمي حتى تتمكن من لف ذراعها. ثم تناولت سيجارتين بعد ذلك لأن الأمر كان مرهقًا للأعصاب”.

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