صدمة العمر|غرق توأم بعمر الـ3 سنوات أمام أعين عائلتهما بولاية أريزونا.. تفاصيل

عاشت عائلة من ولاية أريزونا لحظات مؤلمة، بعد فقدان طفلين توأم، 3 سنوات، سقطتا في حوض سباحة في الفناء الخلفي في فينيكس، أريزونا، وغرقتا يوم الجمعة.

وحاول والد التوأم يائسًا إحياء الفتاتين الصغيرتين، اللتين تم تحديدهما على أنهما فالنتينا وبينيلوب رويز، واللتان توفيتا في المستشفى، وفقًا لما ذكرته قناة Fox 10 Phoenix

وقالت شرطة فينيكس لقناة ABC 15 في بيان يوم الجمعة: “تشير المعلومات الأولية إلى أن هذا الحادث يتوافق مع حادث غرق عرضي، في هذا الوقت، لم يجد المحققون أي شيء يبدو مريبًا”.

استغرق المسعفون ثلاث دقائق للوصول إلى المنزل الواقع على طريق لوير باكاي وشارع 63 بعد ورود بلاغ عن وجود طفل صغير في حمام السباحة.

ولكن عندما وصلوا إلى هناك وجدوا فتاتين صغيرتين فاقدي الوعي.

وقال الكابتن فينيكس فاير، روب ماكداد، إن والد التوأم اتصل برقم 911، لكن المدة التي قضاها أطفاله في حوض السباحة غير واضحة. لا يبدو أن المسبح على شكل كلية في الفناء الخلفي يحتوي على سياج حوله.

وأضاف ماكديد: "كان لدينا أب في مكان الحادث يحاول إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لكلا الطفلين، يمكنك أن تتخيل كيف سيبدو ذلك وكيف سيكون ذلك مرهقًا”.

فيما تم نقل كل من فالنتينا وبينيلوب إلى مستشفى قريب في حالة حرجة، لكن لم يتم إنقاذهما.