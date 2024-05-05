عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مصطفى الفقي: مصر هي الحافظ الحقيقي للإسلام والوعاء الحضاري الباقي للوجود الإسلامي

المؤتمر الأول للواعظات
المؤتمر الأول للواعظات

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي الكبير أن وزير الأوقاف أحدث حركة تجديدية رائدة في وزارة الأوقاف، وخرج بوزارة الأوقاف من مجرد وزارة تقليدية إلى أن أصبحت وزارة تشارك في الحياة العامة وتقوم بدورها المطلوب، وقامت بدور غير مسبوق في إعمار المساجد، وإقامة الشعائر بشكل منتظم، والدعوة بموضوعية حقيقية.

وأكد أن مصر هي الحافظ الحقيقي للإسلام لا يجادل في ذلك أحد فهي ليست مهبط الوحي ولا مبعث الرسالة ولكنها المحافظ الحقيقي على صحيح الدعوة وعلى الثقافة العربية الإسلامية، بل هي الوعاء الحضاري الباقي للوجود الإسلامي على الأرض.

مصر هي الحافظ الحقيقي للإسلام

وأكد الدكتور مصطفى الفقي خلال المؤتمر الأول للواعظات اليوم أن د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عَبَّر بشجاعة منقطعة النظير في السنوات الخمس أو الست الماضية عما ‏يجول في خاطره ولم يمسك العصا من المنتصف، ولكنه قاتل من أجل دينه ووطنه قتالًا ‏مستبسلًا، بلا تردد ولا تراجع، وترك بصمة سوف تبقى له وفي ميزان حسناته إلى يوم الدين، ‏مبينًا أننا أمام فتح جلي.

واشاد بجهود وزير الأوقاف في عمارة المساجد ومدى اهتمامه الضخم في العناية بها، ‏فلم تعد المساجد أماكن للتقاعس أو للكسل أو موطنًا للغلو، ولكنها استعادة ريادتها كدور للعبادة ‏والاعتكاف وتعلم القرآن الكريم وتعاليم الدين السمحة، وهذا له دوره العظيم في الدفاع عن الدين ‏الحنيف وانتشاره ودرء الشبهات عنه.

واكد أن الإسلام يكتسب في كل يوم الشخصيات ‏العظيمة، بفضل الفهم الصحيح للشريعة، حيث إن الإسلام هو دين الفطرة ويتماشى مع طبيعة ‏الإنسان، مشيدًا بهذا المؤتمر الأول للواعظات مؤملا أن يؤتي ثماره المرجوة في الأمة ‏والمجتمع الإسلامي الحنيف.

مصطفى الفقي: وزير الأوقاف يقاتل لتصحيح المفاهيم ومحاربة التشدد

الأوقاف تعرض فيلما تسجيليا عن دور الواعظات في العمل الدعوي.. بث مباشر

واوضح أن المرأة هي التي تصنع خيال الطفل وعقله وتؤهله لما هو قادم، فدائمًا الأم تؤثر أكثر من الأب بكثير، وأن انعقاد هذا المؤتمر يبرز دور المرأة الأساسي في التربية والتعليم وإعداد الشعوب لمستقبل أفضل، فهي التي تربي النشء على الفهم الصحيح للدين كما يجب أن يكون والبعد عن التطرف والغلو والشطط.

وأكد أن تقدم الواعظات للصفوف سوف يكون له تأثير كبير ليس في المنطقة العربية فقط وإنما في العالم الإسلامي كله لأن الناس لا ينظرون إلى مصر باعتبارها دولة عادية ولكنها بلد الأزهر الشريف، وأن مصر أكرمها الله (عز وجل) برئيس تقي يهتم بالمساجد مبنى ومعنى.

مصطفى الفقي وزارة الأوقاف المؤتمر الأول للواعظات وزير الاوقاف واعظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الطقس.. سحب متوسطة تغطي السواحل وأمطار شديدة خلال ساعات

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر حصيلة من 5 مصادر للنقد الأجنبي.. بهذه القيمة

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

موضوعات متعلقة

هل احتفل الصحابة بـ شم النسيم؟.. الإفتاء ترد على المحرمين لأعياد الربيع

في ذكرى وفاته.. نجل الطبلاوي يكشف لماذا رفضته الإذاعة 9 سنوات؟ |فيديو

دعاء السيدة عائشة لقضاء الحاجة والرزق مستجاب.. اغتنمه بـ 4 كلمات

تلاوة تحبيرية لوافد أزهري كأنك تستمع لصوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد |فيديو

ما حكم الحج عن الغير وما هي شروطه؟.. الإفتاء توضح

حكم من مات ولم يحج وهو قادر.. هل يلزم أهله القضاء؟

فضل ذو القعدة وأسراره.. 6 أمور يغفلها الكثيرون عن الشهر الحرام

الشيخ الطبلاوي.. الذكرى الرابعة لرحيل ظاهرة العصر والحنجرة الذهبية

ترشيحاتنا

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| قرارات حاسمة بشأنها قبل ساعات من انطلاقها

أنا جديدة معاكو على الكوكب.. ظهور مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

أول رد من الجزيرة على قرار حكومة نتنياهو بإغلاقها في الأراضي المحتلة

خليتوا اللي ما يشتري يتفرج.. حسن شاكوش يهاجم فتيات وشباب تيك توك

ليس بأي ثمن.. مسؤول فلسطيني: حماس تريد اتفاقا لوقف إطلاق النار

جروح خطيرة.. إصابة 7 إسرائيليين في الهجوم الصاروخي على كرم أبو سالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون مكياج.. فرح الزاهد تستعرض جمالها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

انخفضت ربع مليون جنيه.. أسعار ومواصفات سيات تاراكو 2024 في مصر

بدلة كلاسيكية.. منة فضالي تستعرض رشاقتها| شاهد

صدمة للقلعة البيضاء.. ماذا حدث للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية ؟

فيديو

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ