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ديني

وزير الأوقاف يكرم العلماء والمفكرين المشاركين في مؤتمر الواعظات |صور

المؤتمر الأول للواعظات
المؤتمر الأول للواعظات

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العلماء والمفكرين المشاركين في مؤتمر الواعظات الأول الذي عُقد صباح اليوم 'الأحد" بأكاديمية الأوقاف الدولية بعنوان : (تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع).

وزير الأوقاف يكرم العلماء والمفكرين المشاركين في مؤتمر الواعظات

 والمكرمون هم:

أولًا : العلماء والمفكرون المشاركون في المؤتمر

1- المفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفى الفقي .

2- الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية .

3- الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

4- الدكتور عثمان أحمد عثمان، وكيل المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

5- الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري السابق.

6- الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

ثانيًا: الواعظات والقيادات النسائية الحاصلات على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى:

1. د/ مها عقل - رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.

2. د/ جُنية محمود محمد عبد الرحمن - رئيس الإدارة المركزية لشئون الرعاية الطبية بمستشفى الدعاة (سابقًا).

3. الواعظة/ يمنى أبو النصر، وتسلمتها نيابة عنها د. هدى حميد.

4. الواعظة/ وفاء عبد السلام.

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وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر واعظات الأوقاف الأول بأكاديمية الأوقاف الدولية قدم الدكتور عثمان أحمد عثمان الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي تطورت وزارة الأوقاف على يده في هذه الفترة تطورًا ملحوظًا يشهد به القاصي والداني،.

كما قدَّم الشكر لكل الدعاة والواعظات، مؤكدًا أنه لا توجد وزارة تعمل على تأهيل العاملين بها كما تفعل وزارة الأوقاف، فقد تم عقد بروتوكول تعاون بين الأوقاف والمعهد العالي للدراسات الإسلامية، وبدأ هذا التعاون في عام 2018م عن طريق المنح المجانية، ونحن الآن نجي ثمار هذا التعاون وهذه الرؤية الثاقبة لوزير الأوقاف فهناك عدد كبير حصل على درجة الماجستير وعدد كبير سوف يحصل عليها قريبا.

وتابع أن وزير الأوقاف أخذ على عاتقه تطوير مساجد آل البيت، واعتنى عناية شديدة وغير مسبوقة بالوعظات حتى وصلن إلى هذا المستوى من الوعي والثقافة وجعل لهن زيًا خاصاً بهن.

وأضاف أنه لا توجد وزارة في مصر أو في العالم تشجع منسبيها على الحصول على الماجستير والدكتوراة كما تفعل وزارة الأوقاف، وأن الجهد الذي يقوم به د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محل تقدير من الجميع، وهذا بفضل رجال مخلصين حوله ذوي كفاءة ومهارة، وكما تتميز وزارة الأوقاف بالقيادات الشبابية فقد أخذت المرأة نصيبًا وافرًا من اهتمام وزارة الأوقاف، فوزارة الأوقاف أصبحت ركنًا مهمًا من رؤية مصر 2030 ، وحق لنا أن نفتخر بواعظات مصر ودورهن المتنامي وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا ودوليًّا.

المؤتمر الأول للواعظات
المؤتمر الأول للواعظات
المؤتمر الأول للواعظات
المؤتمر الأول للواعظات
المؤتمر الأول للواعظات
المؤتمر الأول للواعظات
المؤتمر الأول للواعظات
المؤتمر الأول للواعظات
المؤتمر الأول للواعظات
المؤتمر الأول للواعظات
المؤتمر الأول للواعظات
المؤتمر الأول للواعظات
المؤتمر الأول للواعظات
المؤتمر الأول للواعظات
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