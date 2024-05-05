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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

في ذكرى وفاته.. نجل الطبلاوي يكشف لماذا رفضته الإذاعة 9 سنوات؟ |فيديو

الشيخ الطبلاوي
الشيخ الطبلاوي

كشف الشيخ محمد محمد محمود الطبلاوي نجل نقيب القرّاء السابق، وصاحب الحنجرة الذهبية أسرارًا من حياته تزامنًا مع الذكرى الرابعة لرحيل ظاهرة العصر. 

لماذا تأخر التحاق الشيخ الطبلاوي بالإذاعة 9 سنوات؟ 

وقال الشيخ محمد الطبلاوي في لقاء خاص بـ صدى البلد  إن بدايته مع دولة التلاوة كانت في سن الثامنة، وذلك من خلال احتفال المدرسة بعيد الأم فكانت آيات سورة لقمان أول احتكاك فعلي بالجمهور. 

وأشار إلى أن أولى رحلاته مع والده كانت دولة جنوب إفريقيا عام 2006، وأنه لمس من الجمهور هناك حبًا يفوق ما يجده من المصريين. 

وحول رفض دخول والده إذاعة القرآن الكريم لمدة 9 سنوات، أشار إلى أن الانتقال النغمي هو من عرقل التحاق والده رحمه الله تعالى، فقد كان ممتازًا في الحفظ والتجويد والأحكام إلا أنه كان يعطى مهلة قد تصل إلى عام من أجل مسألة الانتقال النغمي. 

الذكرى الرابعة لرحيل الطبلاوي 

وتحيى أسرة المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوى [١٩٣٤-٢٠٢٠م] (نقيب القراء والمحفظين) السابق فى الثالثة عصر اليوم الأحد الخامس من مايو إلى ما بعد صلاة العصر.. وستكون أسرة الشيخ فى استقبال محبى ومريدى مولانا الطبلاوى وكذا قراء القراء، وفي مقدمتهم ولده المحاسب إبراهيم الطبلاوي ونجله الشيخ محمد محمد الطبلاوي (قارئ القرآن) وبقية أفراد العائلة من الأبناء والأحفاد.

وقال المحاسب إبراهيم الطبلاوى (نجل الشيخ): تحرص الأسرة فى كل عام على إحياء ذكرى رحيل الوالد بتلاوة القرآن الكريم والدعاء إلى روحه الطاهرة بحضور العديد من تلاميذ ومحبى ومقلدى الشيخ وأعضاء مجلس إدارة نقابة القراء والمحفظين برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء؛ وكذا أعضاء النقابة بمصر والمحافظات.. 

كان الشيخ محمد محمود الطبلاوي، قد توفى فى الخامس من مايو لعام 2020 الموافق للثاني عشر من رمضان عن عمر يناهز 86 عامًا بعد رحلة عطاء ثرية قضاها في رحاب القرآن الكريم وعلومه.

يُعد الشيخ الطبلاوي أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم، حيث تربع على عشر التلاوة لعدة عقود؛ تتخطى الستين عامًا.
وكان الشيخ الطبلاوى قد ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي يوم 14 نوفمبر 1934م بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.
وكان الطبلاوى قد أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، وذاع صيته في تلاوة القرآن حتى أصبح من أشهر قراء القرآن في عصره.
وشارك الطبلاوي في تحكيم مسابقات دولية في حفظ القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان تقديرا لجهوده في خدمة القرآن الكريم، وخدمة أهل القرآن وأعضاء نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بوصفه نقيبهم وشيخهم.
وأتم القارئ الراحل حفظ القرآن وتجويده في العاشرة من عمره، وتميز بموهبته وصوته الحسن الذي استحسنه الناس منذ كان في عمر الصبا، وكان الشيخ الراحل حريصاً على مجالسة ومزاملة مشاهير القراء الأعلام فى دنيا التلاوة المصرية العالمية.

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