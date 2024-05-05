حادث خطير.. قـ.تلى و10 جرحى 4 حالتهم حرجة عند معبر كرم أبوسالم

نقلت وسائل إعلام عن صحيفة إسرائيل هيوم وصفها لما حدث عند معبر كرم أبو سالم ذاكرة بأنه غير حادث غير عادي.

وذكرت الصحيفة أن حادثا غير عادي وقع عند كرم أبو سالم إثر إطلاق حماس وابلا من الصواريخ ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وتابعت وسائل الإعلام أن أكثر من 10 جرحى بينهم 4 في حال ميؤوس منها نتيجة القصف على منطقة كرم أبو سالم قرب غزة بجانب سقوط قتلى.

ونوهت وسائل إعلام إسرائيلية بان سلاح الجو يشن غارات على مناطق في رفح ردا على قصف موقع كرم أبو سالم.

و أكد الجيش الإسرائيلي أنه جرى رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من مكان قريب من معبر رفح باتجاه كرم أبو سالم.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن معبر كرم أبو سالم مغلق في هذا الوقت أمام مرور الشاحنات.

وذكرت كتائب القسام انها قصفت حشودا لقوات العدو في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ رجوم من عيار 114ملم.

وقالت كتائب القسام: "قصفنا بالاشتراك مع سرايا القدس القوات الصهيونية في محور نتساريم بصواريخ 107 قصيرة المدى".

