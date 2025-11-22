قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إطلاق نار خلال حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد في مدينة كونكورد بأمريكا

محمود نوفل

ذكرت وسائل إعلام أمريكي أن 4 أشخاص أُصيبوا في حادث إطلاق نار خلال حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد في مدينة كونكورد بولاية نورث كارولينا الأمريكية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن عمدة مدينة نيوارك الأمريكية، راس باراكا، عن مقتل صبي يبلغ من العمر 10 سنوات وفتاة تبلغ 21 عاماً وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين جراء حادث إطلاق نار في ولاية نيو جيرسي، بحسب قناة روسيا اليوم.


وأفادت السلطات المحلية بأن ثلاثة أشخاص آخرين تعرضوا للإصابة في الحادث، ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من القبض على المشتبه به في إطلاق النار، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة.

وجاء في بيان للعمدة وصف الحادث بأنه "يوم مظلم ومدمر في نيوارك"، معربا عن استنكاره "قتلا غير أخلاقي ولاعقلاني لامرأة تبلغ من العمر 21 عاما وصبي في العاشرة من عمره"

