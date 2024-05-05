نهاية العالم في 72 دقيقة فقط.. شاهد سيناريو الحرب النووية

وسط الحروب التي يشهدها العالم الحديث وتصاعد الخلافات بين بعض الدول والتهديد مرارًا وتكرارًا بتحول هذه الحروب إلى حرب نووية عالمية فما مصير العالم !

استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا ودخول روسيا في خلافات مع أمريكا إلى جانب الحرب بين إسرائيل وحماس التي يدعم طرفيها الكثير من الدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا وروسيا في الغرب ومصر وإيران والصين في الشرق، يمكن أن يؤدي لحدوث حرب نووية قادرة علي إنهاء العالم .

وفي الفيديو التالي نكشف سيناريوهات نهاية العالم بسبب حدوث حرب نووية و قدرتها علي إنهاء حياة المليارات خلال ٧٢ دقيقة فقط و تسميم الأخضر و اليابس و القضاء علي كافة أنواع الحياة و من الأطراف المتوقع أن يسببوا الحرب النووية.