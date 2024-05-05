تسريبات حصرية تكشف أسرار هاتف جوجل المنتظر Pixel 8a.. اعرف سعره ومواصفاته

تعمل شركة جوجل Google، باستمرار للحفاظ على سرية أجهزتها القادمة، ولكن هذا لما يحدث مع هاتف Pixel 8a الذي من المتوقع إطلاقه خلال المؤتمر السنوي للمطورين Google I/O 2024، حيث كشفت العديد من التسريبات عن المواصفات الكاملة والسعر الذي سينطلق به الهاتف.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، شاركت التسريبات المواصفات الكاملة لهاتف جوجل المنتظر Pixel 8a، مما يلقي نظرة خاطفة على ما سيقدمه الجهاز من مميزات جديدة.

مواصفات هاتف جوجل Google Pixel 8a

سيحتوي هاتف جوجل Pixel 8a، بشاشة مألوفة بقياس 6.1 بوصة، هذه المرة تدعم معدل تحديث 120 هرتز وذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة في المتر المربع، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3، وتبلغ أبعاد الهاتف حوالي 152.1 × 72.7 × 8.9 مليميتر ويزن 188 جراما.

Google Pixel 8a

وتحت الغطاء، سيتم تشغيل هاتف Pixel 8a شريحة جوجل المتطورةG3 Tensor، على الرغم من أن بعض الشائعات تشير إلى أن المعالج يمكن أن يتم ترسيبها مقارنة مع Pixel 8 و 8 Pro، وستشمل خيارات الذاكرة ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5x وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلي من نوع UFS 3.1.

Google Pixel 8a

ومن ناحية البرمجيات، من المتوقع أن يتلقى هاتف Pixel 8a عددا من الميزات الجديدة مثل Magic Touch-up وBetter Grip Magic وReal Tone والمزيد، والأهم من ذلك، أن الجهاز سيحصل على 7 سنوات من تحديثات البرامج، على غرار هواتف جوجل السابقة Pixel 8 و8 Pro العاديين.

وسيحزم هاتف جوجل Pixel 8a، بطارية تبلغ سعتها 4492 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي واللاسلكي بقدرة 27 وات، وللأمان، سيأتي الهاتف على مزودا بماسح ضوئي لبصمات الأصابع ضمن الشاشة إلى جانب ميزة فتح القفل بالوجه.

Google Pixel 8a

وبالنسبة لقسم الكاميرات، سيحتوي هاتف جوجل Pixel 8a، على نظام كاميرا مماثل لإصدار الشركة السابق Pixel 7a، ولا يزال الهاتف يحتوي على إعداد خلفي مزدوج مع مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل من المحتمل أن يكون من إنتاج شركة سامسونج، ومستشعر فائق الدقة بدقة 13 ميجابكسل، من إنتاج شركة سوني، وستتمتع كلتا العدستين بدعم ميزة تثبيت الصورة البصري، وستكون الكاميرا الأمامية عبارة عن وحدة بدقة 13 ميجابكسل.

Google Pixel 8a

ويتمتع هاتف جوجل Pixel 8a، بدعن تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، ومنفذ شحن USB 3.2 من النوع C، ودعما لشبكة الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6E، ودعما لشبكات LTE و5G الرئيسية.

وكشفت التسريبات أيضا عن السعر المقرر أن ينطلق بها هاتف جوجل المرتقب Pixel 8a، حيث تشير ورقة المواصفات المسربة إلى أن سعره في السوق الأوروبي سيكون حوالي 550 يورو (أي ما يعادل 28.376 جنيها مصريا).