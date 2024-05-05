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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و578 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و578 شاحنة و120 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 272 شاحنة و115 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 306 شاحنة و5 سيارة. 

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2  وغادرت العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3460 طن بضائع و290 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وايلة، كما يستعد  ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة درة جدة متجهة الي جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1190 راكب بموانئها.
 

الاعلام إعلامي اكسبريس أرصفة موانئ الهيئة أعلن الأحمر الاف استقبال الأ آرب أرصفة 10 ألاف طن

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