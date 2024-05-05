"تمكين الشباب.. المفهوم والآليات" في لقاء لقصور الثقافة بالسويس

شهدت أكاديمية السراج بمحافظة السويس لقاء بعنوان "دور الشباب في بناء مستقبل مصر"، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد في إطار خطة وزارة الثقافة.

استهلت فعاليات اللقاء الذي أدارته انتصار عطية، بحديث عن مفهوم تمكين الشباب قدمته الباحث التربوي دعاء البارودي، موضحة أنه عملية تهدف إلى توظيف مهارات الشباب وتنمية قدراتهم، بما يحقق المزيد من التقدم والارتقاء في مناحي الحياة كافة.

كما عرفت تفصيليا حقوق الشباب في المجتمع والتي من أهمها الحق في التعليم، العمل، الصحة والمشاركة في إتخاذ القرار وتكافؤ الفرص وغيرها، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالواجبات من أجل تحقيق التقدم واستمرار البناء.

واختتمت حديثها بمناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه الشباب ومنها مشكلة البطالة، مقدمة بعض النصائح لمواجهتها كالاتجاه إلى المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

وتواصل اللقاء المقام بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة د. أمل عبد الله من خلال فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، بحديث للباحث د. محمد المصري حول دور الشباب في بناء مستقبل الوطن، أكد خلاله على قوتهم داخل المجتمع نظرا لما يمتلكونه من طاقة وأمل وشغف، مشيرا إلى ضرورة تربية النشء بشكل إيجابي من أجل إعداد مواطن صالح يخدم وطنه ويدافع عنه، ويقوم بواجباته على أكمل وجه.

أقيم اللقاء بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، والإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، في سياق عدة أنشطة مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة على مدار الشهر الحالي.