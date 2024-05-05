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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الذكرى الرابعة لرحيل الطبلاوي.. جوانب من حياته وأسراره يكشفها نجله |فيديو

ذكرى رحيل الشيخ الطبلاوي
ذكرى رحيل الشيخ الطبلاوي الرابعة

تحل اليوم الذكرى الرابعة لرحيل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء السابق وصاحب الحنجرة الذهبية والملقب بظاهرة العصر، حيث يجتمع أسرته ومحبيه بمدفنه لإحياء ذكراه. 

الذكرى الرابعة لرحيل الطبلاوي 

وفي لقاء خاص بنجله القارئ محمد محمد محمود الطبلاوي، كشف بعض الجوانب الإنسانية في حياته، خاصة الختمة الأسبوعية للقرآن الكريم، وتواضعه مع الناس رغم ما بلغه من شهرة في عالم التلاوة. 

وقال نجل الشيخ الطبلاوي إن والده اعتاد أن يكون له وردا أسبوعيًا يختم به القرآن الكريم، وأنه كان حريصا على تعليمهم القرآن وإظهار الفرحة بتفوقهم في حفظه. 

 

ختمة قرآنية إلى روح الشيخ الطبلاوي

وتحيى أسرة المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء والمحفظين، الذكرى الرابعة لرحيل الطبلاوي وفي مقدمتهم ولده المحاسب إبراهيم الطبلاوي ونجله الشيخ محمد محمد الطبلاوي (قارئ القرآن) وبقية أفراد العائلة من الأبناء والأحفاد.

وقال المحاسب إبراهيم الطبلاوي (نجل الشيخ): تحرص الأسرة فى كل عام على إحياء ذكرى رحيل الوالد بتلاوة القرآن الكريم والدعاء إلى روحه الطاهرة بحضور العديد من تلاميذ ومحبى ومقلدى الشيخ وأعضاء مجلس إدارة نقابة القراء والمحفظين برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء؛ وكدا أعضاء النقابة بمصر والمحافظات.

توفي الشيخ محمد محمود الطبلاوي، فى الخامس من مايو لعام 2020 الموافق للثاني عشر من رمضان عن عمر يناهز 86 عامًا بعد رحلة عطاء ثرية قضاها فى رحاب القرآن الكريم وعلومه..
يعد الشيخ الطبلاوي أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم، حيث تربع على عشر التلاوة لعدة عقود؛ تتخطى الستين عامًا.

وكان الشيخ الطبلاوي قد ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي يوم 14 نوفمبر 1934م بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وكان الطبلاوي قد أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، وذاع صيته في تلاوة القرآن حتى أصبح من أشهر قراء القرآن في عصره.

وشارك الطبلاوي في تحكيم مسابقات دولية في حفظ القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان تقديرا لجهوده في خدمة القرآن الكريم، وخدمة أهل القرآن وأعضاء نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بوصفه نقيبهم وشيخهم.

وأتم القارئ الراحل حفظ القرآن وتجويده في العاشرة من عمره، وتميز بموهبته وصوته الحسن الذي استحسنه الناس منذ كان في عمر الصبا، وكان الشيخ الراحل حريصاً على مجالسة ومزاملة مشاهير القراء الأعلام فى دنيا التلاوة المصرية العالمية.

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