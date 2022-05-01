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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية.. أفضل 3 طرق لعلاج الصداع

الصداع
الصداع

يمكن أن يتسبب الإجهاد في حدوث آلام الصداع والصداع النصفي أو تفاقمها ، مما يجعل الاسترخاء جزءًا مهمًا من أي علاج للصداع النصفي، أحد الخيارات التي يمكنك تجربتها هو العلاج بالروائح ، والذي يستخدم الزيوت الأساسية من النباتات للشفاء.

تم استخدام العلاج بالروائح  لتخفيف التوتر  والألم منذ آلاف السنين وهو آمن عادةً، ومن أفضل الزيوت لعلاج الصداع.

 

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دراسة: 50 %من سكان العالم مصابون باضطراب صحي بسبب الصداع

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دراسة: نصف سكان العالم يعانون من الصداع.. والسيدات الأكثر عُرضة للإصابة

 

1- النعناع

يحتوي النعناع على المنثول، ويستخدم المنثول منذ فترة طويلة كمسكن ؛ يقول لين: "إنه يخدر الألم عن طريق تحفيز ألياف الألم"،  وتحفيز ألياف الألم "يبطل الإحساس الفعلي بألم الصداع".

يمكن استنشاق هذا الزيت العطري أو وضعه على الجلد بعد تخفيفه بزيت محايد أو تناوله عن طريق الفم بجرعات صغيرة جدًا، تظهر بعض دراسات الألم أن زيت النعناع المستخدم كعلاج عطري للصداع قد يسمح للناس باستخدام عدد أقل من مسكنات الألم.

2- الروزماري

إكليل الجبل هو زيت أساسي آخر يستخدم بشكل متكرر في العلاج بالروائح، يستخدم زيت إكليل الجبل المطبق على الجلد لعلاج آلام العضلات وتحسين الدورة الدموية ، لذلك فمن المنطقي أنه يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الصداع النصفي أو الصداع.

3- الزنجبيل

الزنجبيل نبات استوائي له جذع تحت الأرض وقد استخدم في الطب الآسيوي للتخفيف من آلام المعدة والغثيان والإسهال، زيت الزنجبيل له رائحة نفاذة ويمكن استخدامه كزيت للتدليك لتخفيف آلام المفاصل والعضلات .

 

 

الصداع علاج الصداع النعناع الروزماري الزنجبيل

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