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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دراسة: نصف سكان العالم يعانون من الصداع.. والسيدات الأكثر عُرضة للإصابة

الصداع
الصداع

 أفادت دراسة صادرة عن كلية الطب جامعة "أسلو" في النرويج، بأن نصف سكان العالم يعانون من نوبات الصداع، ورجحت الدراسة أن تكون السيدات أكثر عرضة لنوبات الصداع عن الرجال.
وأوضح الدكتور" لارس جاكوب ستوفنر"، الأستاذ في كلية الطب جامعة "أوسلو" أن نتائج الدراسة كشفت عن أن انتشار اضطرابات الصداع لا يزال مرتفعًا في جميع أنحاء العالم.
وقام الباحثون في الدراسة بمراجعة النتائج المتوصل إليها في أكثر من 357 دراسة، نُشرت بين عام 1961 ونهاية عام 2020، ووجدوا أن 52% من الأشخاص يعانون من صداع خلال عام معين، بما في ذلك 14% يعانون من الصداع النصفي، و26% يعانون من صداع التوتر وحوالي 5% يعانون من الصداع لمدة 15 يومًا أو أكثر في الشهر، فيما يعاني ما يقرب من 16% من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من الصداع، ويعاني نصفهم تقريبًا (7%) من الصداع النصفي، وفقًا للنتائج.
ولفت الباحثون، في سياق النتائج المتوصل إليها ونشرت في عدد أبريل من مجلة " Journal of Headache and Pain " ، إلى انتشار أنواع مختلفة من نوبات الصداع بين السيدات أكثر من الرجال، خاصة الصداع النصفي (17% عند الإناث مقابل حوالي 9% عند الذكور) والصداع لمدة 15 يومًا أو أكثر في الشهر (6% للإناث مقابل أقل من 3% عند الذكور).
وأشار الباحثون إلى إمكانية تزايد معدلات الصداع والصداع النصفي، منبهين إلى أنه: " ما هو واضح هو أن اضطرابات الصداع بشكل عام منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ويمكن أن تكون عبئًا كبيرًا .. وقد يكون من المهم أيضًا في المستقبل تحليل الأسباب المختلفة للصداع التي تتنوع عبر المجموعات لاستهداف الوقاية والعلاج بشكل أكثر فعالية ".

الصداع الصداع النصفي صداع التوتر اضطرابات سكان العالم دراسة النرويج

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