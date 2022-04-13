دراسة: 50 %من سكان العالم مصابون باضطراب صحي بسبب الصداع

يعاني الكثير من آلام الرأس المستمر وقدرت دراسة جديدة الآن مدى انتشار هذا الاضطراب في جميع أنحاء العالم ، والبيانات مذهلة.

وقام فريق بقيادة علماء الأوبئة من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا بتلخيص دراسات الصداع الوبائي من عام 1961 إلى نهاية عام 2020

تضمنت البيانات الصداع العام ، والصداع النصفي ، والصداع الناتج عن التوتر ، وكشفت أن 52 في المائة منا يعانون من بعض أشكال اضطرابات الصداع كل عام.

وتضمن الفريق دراسات أخذت عينات من المشاركين ليس فقط من الدراسات السريرية ، ولكن من مجموعة واسعة من الأماكن بما في ذلك موظفي الشركة وطلاب الجامعات.

ويشير الخبراء بحزن إلى أن "كل يوم ، يعاني 15.8 بالمائة من سكان العالم من الصداع" .

وجد الباحثون أيضًا أن جميع أنواع الصداع كانت أكثر شيوعًا عند الإناث منها عند الذكور، حيث أظهر الصداع النصفي أكبر فرق (17٪ عند الإناث و 8.6٪ عند الذكور).

كانت النساء أكثر عرضة للإبلاغ عن صداعهن باعتباره مشكلة صحية مستمرة ، حيث أبلغ 6 في المائة من الإناث أنهن يعانين من الصداع لمدة 15 يومًا أو أكثر في الشهر ، مقارنة بـ 2.9 في المائة لدى الذكور.

ووجدت دراسة بعام 2019 عن العبء العالمي للمرض أن الصداع النصفي وحده كان ثاني أكبر سبب للإعاقة ، والأول بين النساء دون سن الخمسين ، مما يسلط الضوء على اضطرابات الصداع باعتبارها مصدر قلق رئيسي للصحة العامة على مستوى العالم.