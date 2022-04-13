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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: 50 %من سكان العالم مصابون باضطراب صحي بسبب الصداع

نصف سكان العالم يعانون
نصف سكان العالم يعانون من الصداع

 يعاني الكثير من آلام الرأس المستمر وقدرت دراسة جديدة الآن مدى انتشار هذا الاضطراب في جميع أنحاء العالم ، والبيانات مذهلة. 

وقام فريق بقيادة علماء الأوبئة من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا بتلخيص دراسات الصداع الوبائي من عام 1961 إلى نهاية عام 2020 

 تضمنت البيانات الصداع العام ، والصداع النصفي ، والصداع الناتج عن التوتر ، وكشفت أن 52 في المائة منا يعانون من بعض أشكال اضطرابات الصداع كل عام.

وتضمن الفريق دراسات أخذت عينات من المشاركين ليس فقط من الدراسات السريرية ، ولكن من مجموعة واسعة من الأماكن بما في ذلك موظفي الشركة وطلاب الجامعات.

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ويشير الخبراء بحزن إلى أن "كل يوم ، يعاني 15.8 بالمائة من سكان العالم من الصداع" .

وجد الباحثون أيضًا أن جميع أنواع الصداع كانت أكثر شيوعًا عند الإناث منها عند الذكور، حيث أظهر الصداع النصفي أكبر فرق (17٪ عند الإناث و 8.6٪ عند الذكور).

 كانت النساء أكثر عرضة للإبلاغ عن صداعهن باعتباره مشكلة صحية مستمرة ، حيث أبلغ 6 في المائة من الإناث أنهن يعانين من الصداع لمدة 15 يومًا أو أكثر في الشهر ، مقارنة بـ 2.9 في المائة لدى الذكور. 

ووجدت دراسة  بعام 2019 عن  العبء العالمي للمرض أن الصداع النصفي وحده كان ثاني أكبر سبب للإعاقة ، والأول بين النساء دون سن الخمسين ، مما يسلط الضوء على اضطرابات الصداع باعتبارها مصدر قلق رئيسي للصحة العامة على مستوى العالم. 

الصداع النصفي الاضطراب اضطرابات الدراسات السريرية صداع الصداع

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