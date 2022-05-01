"الإحصاء": توزيع 191 مليون نسخة من الصحف العامة محليا وخارجيا في 2020

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، فإن عدد نسخ الصحف العامة الموزعة محلياً وخارجياً بلغ 191.242 مليون نسخة عام 2020.

وأشار جهاز الإحصاء - في بيان اليوم /الأحد/ - إلى أن عـدد الصحف العامة يبلغ 59 صحيفة عام 2020، وبلغ عدد الدوريات (وهي الموضوعات ذات الطابع العام أو المتخصصة) لكل من القطاعات (الحكومي / العام / الأعمال العام التي تصدر محلياً) 45 دورية.

وأضاف أن عـدد الدوريات التي يصدرها القطاع الخاص محليا بلغ 71 دورية، بينما الموزعة خارجيا 20 دورية لعام 2020.

يذكر أن اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 مايو من كل عام أقرته منظمة اليونسكو عام 1993 للتأكيد على الالتزام الدولي بقيم حرية الرأي والتعبير وصيانة حق الصحفيين والعمل في بيئة مهنية صالحة، وذلك للحصول على معلومات مُثبَتة وموثوق بها ونشرها عن طريق التصدي للمعلومات الخاطئة.

ويوافق هذا اليوم الذكرى الـ31 لإعلان ويندهوك، الذي حددت من خلاله مجموعة من الصحفيين الأفارقة المبادئ الأساسية لحرية الصحافة.