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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصدمة.. سيدة تطلب من المارة مساعدتها في الكذب لحصولها على العمل |فيديو

الصدمة
الصدمة

عرض برنامج "الصدمة" اليوم المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "مقلب" تم تصويره في مصر، يدور محتواه حول سيدة عجوز تطلب من الناس مساعدتها في خداع الغير.

وطلبت السيدة خلال المقلب التحدث مع سيدة ترغب في العمل لديها قائلة: "أنا عندي ظروف وزوجي توفي ولدي 3 أولاد، وفيه ست هروح اشتغل عندها، وهي سألتني اشتغتلي قبل كده ولا لأ، وأنا قولت لها أيوه، لكن الحقيقة هي أول مرة اشتغل".

وأوضحت "السيدة اللي هشتغل عندها طلبت مني ان اللي كنت بشتغل عندهم قبل كدا يكلموها علشان تسألهم عني".

ولاقى الموقف حيرة كبيرة بين المارة، ما بين مؤيد للتحدث مع السيدة وبين رافض للفكرة، حيث ردد أحدهم قائلا: "هي متستاهلش أن حضرتك تشتغلي عندها، بس أنا مقدرش أكذب على حد".

الصدمة قناة ام بى سى مصر قناة ام بي سي ام بي سي مصر برنامج الصدمة المارة سيدة عجوز

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