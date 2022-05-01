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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأعلى منذ 41 عاما.. التضخم يسجل مستويات قياسية في النمسا

التضخم يصل لمستويات
التضخم يصل لمستويات قياسية فى النمسا

أظهرت أحدث أرقام اقتصادية رسمية، صدرت في النمسا اليوم استمرار ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل الماضي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 7.2 % وارتفاع مستوى الأسعار بنسبة 0.3% .

وأرجع توبياس توماس، رئيس هيئة الإحصاء النمساوية، أسباب استمرار موجة التضخم وزيادة أسعار المستهلكين، إلى ارتفاع أسعار منتجات الوقود والطاقة بأشكالها المختلفة، مشيرا إلى أن أسعار الوقود والطاقة ستواصل تحديد معدل التضخم.

ولفت توبياس توماس، رئيس هيئة الإحصاء النمساوية إلى وجود تأثير إضافي لارتفاع أسعار المواد الغذائية وسلتي الغذاء اليومية والأسبوعية على زيادة معدل التضخم، الذي قفز إلى نفس المستوى القياسي قبل 41 عاماً في أكتوبر 1981 .

وأظهرت نتائج أحدث دراسة استقصائية، أجراها معهد دراسات الرأي " ابسوس "، شعور الأشخاص بأعباء مالية بسبب استمرار ارتفاع معدل التضخم وأسعار السلع والخدمات.

 

آثار التضخم 

 

وأوضحت الدراسة أن تسعة من كل عشرة أشخاص يشعرون بآثار التضخم على حياتهم اليومية، لاسيما زيادة الأسعار عند التسوق اليومي بنسبة 81% وفي محطات الوقود بواقع 80%، وتكاليف التدفئة بنسبة 63%، وعبّر أكثر من نصف عدد المشاركين في الدراسة، البالغ عددهم 500 شخص عزمهم التخلي عن عمليات الشراء غير الضرورية.

التضخم النمسا ارتفاع مستوى الأسعار Finance Real Estate

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