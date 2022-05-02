برلماني يُهنئ الرئيس بعيد الفطر: انتصرت للدولة بالعديد من الإنجازات والمشاريع

تقدم النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بخالص التهاني للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم والامتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يعيده بالخير والسعادة والعافية على الجميع.

وقال نصر الله في بيان صحفي له اليوم، إن عيد الفطر المبارك يهل على مصر وسط الاحتفال بمناسبات دينية ووطنية وعمالية جليلة، فمنذ أيام احتفلنا بعيد القيامة المجيد، واحتفلنا بعدها بليلة القدر، وعيد تحرير سيناء وعيد العمال، ثم الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وكلها تؤكد على حالة الحب بين المصريين والوحدة الوطنية الراسخة بيننا جميعا مسلمين ومسيحيين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن أهم ما نجحت فيه القيادة السياسية المصرية هي الحفاظ على مصر وطنًا موحدا، كما أفشلت مؤامرة التفتيت والفوضى والدفع للحرب الأهلية والارتكان للتطرف، عكس ما حدث لدول أخرى سلمت مصيرها لميليشيات مأجورة فضاعت في الفتنة والإرهاب.

وأختتم النائب سامي نصر الله، بالتأكيد على أن الرئيس السيسي انتصر للوطن والدولة الوطنية، فحاز احترام ملايين المصريين وتوطدت زعامته بتقدير الجميع لحكمته وقيادته، وشق طريق صعب من المشاريع والإنجازات لخدمة الوطن ووضعه على الطريق الصحيح وهو ما تحقق.