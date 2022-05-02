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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على استعدادات الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لعيد الفطر

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية هلال شهر شوال، مساء السبت، ليكون يوم غدٍ الأحد هو المتمم للثلاثين من شهر رمضان، والإثنين أول أيام عيد الفطر لهذا العام.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع  القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق بين المديريات الخدمية وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري والمديريات الخدمية لشن حملات مفاجئة علي جميع القطاعات وإتخاذ كافة التدابير الوقائية.

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كما شدد على التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على جميع الاجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التحقق من توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة،حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الاسعار وازالة الاشغالات والتعديات بالشارع السكندري.

كما شدد محافظ الإسكندرية علي تكثيف أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة والميادين علي مستوي الأحياء وتطهير جميع المساجد وخاصة حول المساجد المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مشددا علي رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئي بالتعامل الفوري فى حالة ورود أي بلاغات أو شكاوي من المواطنين خلال أيام العيد.

وقام مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف بتطهير المساجد بنطاق المركز حرصا علي سلامة وصحة المواطنين.

وشهد حي شرق برئاسة محارب هيلع اعمال تطهير المساجد المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك وغسيل الأرصفة والميادين بنطاق الحي. 

وواصل حي المنتزة ثان برئاسة هدي ابو كليلة أعمال غسيل الأرصفة بمنطقة المندرة بالتنسيق والتعاون مع شركة نهضة مصر. 

وقام حي وسط برئاسة عزة سعد أعمال تطهير المساجد وغسيل الأرصفة والميادين بنطاق الحي وجميع المناطق الساخنة. 

وقام حي الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني أعمال غسيل الأرصفة والميادين وتطهير المساجد المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك.

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