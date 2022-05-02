في أول أيام عيد الفطر المبارك.. إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات بأسيوط

شهدت الحدائق والمتنزهات العامة ومراكز الشباب بأسيوط ، اليوم الإثنين، زحامًا شديدًا من المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك وسط أجواء من الفرح والبهجة.

في مدينة أسيوط شهدت حديقة الفردوس العامة اقبالا كبيرا من المواطنين خاصة مع انخفاض تذكرة الدخول إلى “ 2” جنيها كما حرص الشباب والأطفال والأسر على الاحتفال بالعيد في رحلة نهرية تستمر لمدة ربع ساعة، وتقطع المساحة من مرسى المراكب النهرية مرورًا بسلم الملك بشارع الهلالي وحتى قناطر أسيوط، ثم العودة إلى كوبرى أسيوط العلوى، ويبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات للفرد الواحد.

وسيطرت مشاعر الفرحة والسعادة على المواطنين ورقص الأطفال، والشباب على أنغام الـ"DJ"؛ كما جرى مراجعة شروط الأمان والحماية المدنية في المراكب النهرية، وتوفير جواكيت للنجاة لتأمين الركاب وحفاظًا على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في القيام برحلات نيلية.

كما حرص المواطنين على اصطحاب أطفالهم وحجز أدوارهم في الملاهي والمراجيح داخل حديقة الفردوس، فى أجواء خيمت عليها البهجة والسعادة وفرحة العيد على وجوههم.

وقال الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إن مشاركة مراكز الشباب تأتي بناءً على توجيهات من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بضرورة فتح مراكز الشباب أمام المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتكثيف الأنشطة داخل مراكز الشباب وتوفير جميع وسائل الاحتفال بالعيد.

وأشار عبد الوكيل إلى حرص القائمين على العمل فى جميع مراكز شباب قرى حياة كريمة بمحافظة أسيوط، على توفير كافة الخدمات والوسائل والاستعداد التام للاحتفال، وتقديم هدايا للأطفال وكذلك تقديم فقرات ترفيهية ، وألعاب مختلفه، فقرة العرائس إلى جانب العديد من ألعاب الملاهى.

وكثفت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، من تواجدها بمداخل ومخارج الحدائق والمتنزهات العامة لمنع وقوع أي حالات تحرش تتسبب في إفساد فرحة الأهالي بالعيد.

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