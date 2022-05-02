التونسي الصادق السلمي حكمًا لمباراة الإياب بين الأهلي ووفاق سطيف

حددت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، طاقم تحكيم مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة يوم 14 مايو الجاري على ملعب 5 جوليه بالجزائر في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم جاء كالآتي: التونسي الصادق السلمي حكما للساحة، يعاونه خليل حساني من تونس وعطية محمد عيسى من ليبيا، والتونسي يوسف السرايري حكما رابعا، ويتولى التونسي هيثم قيراط مهمة حكم الفيديو، ويعاونه الثنائي المغربي زكريا البرنيسي وعادل زوراق في مهمة مساعدي حكم الفيديو.

جدير بالذكر أن الأهلي يحمل لقب آخر نسختين من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وحصد البطولة عام 2020 أمام الزمالك، وعام 2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.