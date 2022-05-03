مطار الغردقة ومرسى علم يستقبلان 18 ألف سائح.. اليوم

يستقبل مطارا الغردقة الدولى ومرسى علم، 117 رحلة طيران دولية على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، تقل على متنها قرابة 18 ألف راكب، حيث يستقبل مطار الغردقة اليوم 96 رحلة طيران دولية.

مطار الغردقة يستقبل 14 ألف سائح على متن 96 رحلة طيران

وتصل لمطار الغردقة الدولى 96 رحلة طيران دولية من مختلف المطارات الأوربية تحمل على متنها 14 ألف سائح، من مختلف الجنسيات يأتى فى صدارتهم الجنسية الألمانية.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن الجهات المختصة داخل المطار تقوم بأعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة على الوافدين.

وكشفت جداول الرحلات اليوم، الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 21 رحلات طيران من بين 104 رحلة طيران تصل ال المطار خلال الأسبوع الجارى.

ويشهد مطار مرسى علم الدولى بالبحر الأحمر ارتفاع معدل استقبال الرحلات القادمة من أوروبا، حيث كشفت جداول التشغيل بالمطار للأسبوع الحالى، استقبال 104 رحلات طيران سياحية من 10 دول أوروبية، بزيادة 15 رحلة عن الأسبوع الماضى.