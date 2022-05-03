العراق.. الخزعلى يحذر من الخطر العسكري التركي وتأثير الجفاف علي مستقبل البلاد

علق زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، على العمليات التركية في الأراضي العراقية وذلك خلال خطبة العيد، اليوم الثلاثاء، قائلا: إن "هناك تقدماً عسكرياً تركياً برياً وجوياً في عمق الأراضي العراقية قابله بيانات ضعيفة من بعض الأطراف".

وأضاف: "التمادي التركي في عمق الأراضي العراقية يتطلب من القوى السياسية الاتفاق".

وتابع، " تقارير دولية تقول أن هناك موجة من الجفاف ستشمل العالم والعراق أحد الدول المتضررة".

وقال: "الخطر العسكري والجفاف المحدقان بالعراق يتطلب من الأطراف التنازل من أجل الشعب".

وبين: "لو اعيدت الانتخابات ستحصل صدمة لبعض الاطراف السياسية"، مبينا أن " غالبية الأطراف الفائزة بالانتخابات لا تمتلك الثقة بل متأكدة أنها لم تحصل على النتائج التي حصلتها".

وأشار إلى أنه "إذا كان الطرف السياسي الآخر يمتلك مبادرة تضمن حق الأغلبية فليقدمها وسنتعامل معها بكل احترام".

وتابع: " الإطار التنسيقي مستعد أن يستمر في تقديم المزيد لتشكيل الحكومة"، مبينا أن "الإطار التنسيقي خلال أيام العيد سيرسل مبادرته إلى كل القوى السياسية".

وأضاف، "أي حلول لا تتضمن معالجة الدستور منها تعديل نظام الحكم فهو حل ترقيعي وجزئي".

من جانب آخر قال الخزعلي، "نحن مع تجريم التطبيع وأن يكون هناك قانون صارم شديد وواضح لا شكلي".

