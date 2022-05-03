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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. إقبال المواطنين على الحديقة الدولية فى ثانى أيام عيد الفطر

اللواء محمد سلطان
اللواء محمد سلطان

قال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة ، إن الحديقة الدولية تعتبر من الحدائق المتميزة فى مدينة نصر، والخضرة تغطي المساحة بالكامل .

وأضاف “سلطان”، خلال حواره المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الحديقة بهتا مجموعة من الكافتيريات والمقاهي.

وأشار رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة ،  إلى أن الحديقة بهات جناح للسعودية والكويت والإمارات والمغرب، إلى جانب الماجك لاند الآمنة جداً على الأطفال.

وتابع  رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة ، أن الحديقة تحتوي على مجموعة كبيرة من الألعاب التى تتناسب مع جميع الأعمال بداية من سن عام حتى 30 عام.

وأكد  رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة ، أن الحديقة الدولية تحتوى أيضاً على محلات التصوير والكافتيريات المختلفة، التى تقدم وجبات ومشروبات متنوعة تتناسب مع كافة الطبقات المختلفة، إلى جانب أن سعر تذكرة الدخول بـ 10 جنية فقط.

الكافتيريات والمقاهي الألعاب محلات التصوير الحدائق المتميزة الحدائق الماجك لاند

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