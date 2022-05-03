شاهد.. إقبال المواطنين على الحديقة الدولية فى ثانى أيام عيد الفطر

قال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة ، إن الحديقة الدولية تعتبر من الحدائق المتميزة فى مدينة نصر، والخضرة تغطي المساحة بالكامل .

وأضاف “سلطان”، خلال حواره المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الحديقة بهتا مجموعة من الكافتيريات والمقاهي.

وأشار رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة ، إلى أن الحديقة بهات جناح للسعودية والكويت والإمارات والمغرب، إلى جانب الماجك لاند الآمنة جداً على الأطفال.

وتابع رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة ، أن الحديقة تحتوي على مجموعة كبيرة من الألعاب التى تتناسب مع جميع الأعمال بداية من سن عام حتى 30 عام.

وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة ، أن الحديقة الدولية تحتوى أيضاً على محلات التصوير والكافتيريات المختلفة، التى تقدم وجبات ومشروبات متنوعة تتناسب مع كافة الطبقات المختلفة، إلى جانب أن سعر تذكرة الدخول بـ 10 جنية فقط.