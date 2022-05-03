5 مايو| حفل غنائي لـ بهاء سلطان وأحمد سعد ورامي جمال

يقام حفلًا غنائيًا ضخمًا يجمع بين كلًا من المطرب بهاء سلطان وأحمد سعد ورامي جمال ، يوم 5 مايو الجاري وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك وذلك بالحديقة الصينية.

ومن المقرر أن يقدم الثلاثة نجوم باقة من أجمل أغنياتهم ، بحضور عدد كبير من الجمهور .

وكانت قد طرحت شركة لندن ميديا سيرفيس لصاحبها أحمد جلال والمنظمة للحفل ، البوستر الإعلاني والتذاكر للجمهور على ثلاث فئات وجاءت كالتالي:

الفئة الأولى VIP بمبلغ 750 جنيه

الفئة الثانية الجولد بمبلغ 500 جنيه

الفئة الثالثة السيلفر بمبلغ 300 جنيه

وأكد مدير الشركة أحمد العربي مدير الشركة في مصر والوطن العربي، أن الحفل سيقام وسط احترازات طبية وأمنية مشددة.

على الجانب الآخر ، انتهى النجم أحمد سعد من ماستر أغنية جديدة بعنوان "حبينا ناس" من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "وسع وسع".

أما المطرب بهاء سلطان فقد طرح ، مؤخرًأ أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهى من ضمن أغنيات البومه الجديد "سيجارة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.

كما طرح المطرب رامى جمال أغنية "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد "ولسه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.