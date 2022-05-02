أحمد سعد يطرح إعلان "زين" بتوقيع ايهاب عبد الواحد

طرحت شركة "زين" إعلانا جديدا بصوت النجم احمد سعد يحمل إسم "زين العيد" فى أغنية تحمل حالة فريدة من نوعها بسبب جمال الإعلان الذي لفت انتباه الجمهور، وقدمها بمشاركة الطفلة سيليا، وظهرا الاثنان فى عدة مشاهد تمثيلية فى أماكن مختلفة، وهو من كلمات منة القيعى وألحان ايهاب عبدالواحد وتوزيع وسام عبدالمنعم .



وأكد الملحن ايهاب عبدالواحد المالك لشركة ميوزك يارد بالتعاون مع جوي برودكشن الكويتية

أن الشركة أشرفت اشراف كامل على الاعلان من حيث اختيار كافة التفاصيل بعناية والتى ظهرت من خلاله فى صورة مميزة نالت اعجاب الجميع .



وتقول كلمات الأغنية :

هى الفرحة ليها صوت

طبعا..

قهقهة للضحكات.. جلجلة للأمنيات

زقزقة للعصفور وطبطبة حتى تدق طبول