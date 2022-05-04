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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تعميم الفاتورة الإلكترونية على جميع الشركات العاملة نهاية العام

صدى البلد

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن منظومة الفوترة الإلكترونية بدأت منذ العام الماضي، وهي مستمرة كتطبيق تدريجي حتى نهاية العام، ليتم تعميمها بعد ذلك بنهاية العام الجاري، على جميع الشركات العاملة في مصر.

وأضاف النائب محمد بدراوي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن تعميم الفاتورة الإلكترونية سوف يؤدي إلى زيادة حجم الإيرادات الضريبية، مما يعني زيادة إيرادات الخزانة العامة، لاسيما وأن الإيرادات الضريبية تمثل أكبر نسبة من حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، إلى أنه بجانب زيادة الإيرادات الضريبية، فإن الفاتورة الإلكترونية سوف تحد وتمنع بشكل كبير التهرب الضريبي، مضيفًا بأنها ستسهل عمل الضرائب بشكل كبير، كما أنها ستكون دقيقة، ومعلوماتها ستكون لدى وزارة المالية، وستساعد الدولة في إطار تحولها الرقمي.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد قال إن التعديلات على قانون «الضريبة على الدخل»، تتضمن إقرار حافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبي، مع الانتهاء من تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من عام ٢٠٢٣، على نحو يتسق مع تعظيم جهود دمج الاقتصاد الرسمي فى الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.

الفاتورة الالكترونية مجلس النواب الإيرادات الضريبية صدى البلد الضريبة على الدخل

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