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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية أول هيئة تنظيمية في العالم تدخل عالم ميتافيرس

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة عن دخولها إلى metaverse، وتأسيس مقر رئيسي لها في العالم الافتراضي "ذا ساند بوكس".

وبحسب “ سي إن بي سي عربية” بصفتها أول جهة تنظيمية في العالم تدخل إلى عالم الميتافيرس، تسعى سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة إلى ترسيخ حضورها في العالم الافتراضي، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية العالميين، وقادة الفكر في قطاع الأصول الافتراضية، والسلطات التنظيمية الدولية.

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وتأسست سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة لتوفير إطار عمل آمن ومتقدّم لتمكين قطاع الأصول الافتراضية من التوسّع، وفي الوقت نفسه، لضمان حماية السوق والمستثمر.

وقال ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد، بمناسبة إطلاق مقر سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الرئيسي على الميتافيرس: "تم تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية كهيئة تنظيمية تهدف إلى تقديم الدعم والتوسع الآمن لهذا القطاع الذي يشهد توجهاً سريعاً نحو اللامركزية ومن خلال توسيع موارد سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتصل إلى جمهور عابر للحدود من خلال الميتافيرس".

محمد بن راشد ولي عهد دبي العالم الافتراضي سي إن بي سي metaverse Finance Real Estate

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