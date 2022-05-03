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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| دبي تستضيف معرض "الخليج للطباعة والتغليف" 24 مايو

أرشيفية
أرشيفية

تنطلق أعمال "معرض الخليج للطباعة والتغليف" خلال الفترة من 24 حتى 26 مايو الحالي في مركز دبي التجاري العالمي "القاعة رقم 1" في ظل توقعات بأن تبلغ مبيعات معدات الطباعة في الشرق الأوسط وإفريقيا 1.6 مليار درهم في العام بحلول عام 2026 مشكلة زخما جديدا للصناعة التي تمضي قدما للانتقال إلى الرقمنة على الصعيد العالمي.

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وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” أكدت الجهات المشاركة في الحدث الأبرز في المنطقة بقطاع الورق والتغليف والطباعة أنها تسعى إلى تقديم أحدث المنتجات والبرامج والحلول المبتكرة والطابعات ثلاثية الأبعاد والرموز الذكية ضمن المعرض التجاري الرائد للطباعة والتغليف المرتقب الذي سيكون دعما مهما لتحقيق نمو ملحوظ للقطاع بعد الجائحة.

وقال باري كيلينجراي، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف إن هذه الصناعة تؤثر على مجموعة واسعة من الشركات الأخرى مثل شركات الأغذية والبيع بالتجزئة، وحتى شركات الخدمات اللوجستية.

اقتصاد الامارات الشرق الاوسط إفريقيا إمارات دبي مركز دبي التجاري Finance Real Estate

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