عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

صدى البلد

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية..

إذا كنت مولودًا في يوم 4 مايو اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل

الجوزاء بوشين والسرطان بيلعب بالكلام.. أبراج محترفة كذب

كابوس لـ الجوزاء .. أبراج تكره الزواج تعرف عليها

حظك اليوم وتوقعات الأبراج

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 4 مايو فإن ذلك يعني أنك ستشعر اليوم بضعف عاطفي شديد. يمكن أن يؤذي السلوك الخاطئ لأحبائك قلبك. إذا كانت هناك مسافة في العلاقة ، فحاول حل هذه المشكلات من خلال الحوار 

بالحديث عن عملك ، يحتاج المهنيون العاملون إلى تحسين أدائهم لتقوية مكانتهم في المكتب. فانتبه انك تعمل بجد و سيكون عملك الجاد ناجحًا بالتأكيد عندما يحين الوقت المناسب. 

من ناحية أخرى ، ينصح رجال الأعمال بتجنب الثقة المفرطة. سيكون اليوم جيدا من حيث المال. تجنب الإقراض دون تفكير اليوم و بالحديث عن الصحة ، قد يكون لديك بعض المشاكل المتعلقة بالكلي.

نصيحة لمواليد 4 مايو
 قد يتحسن أدائك أيضًا. من ناحية أخرى ، سيحصل الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية على أرباح جيدة اليوم

الأبراج الفلك الأبراج والفلك خبيرة الابراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم توقعات الابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

خروج مكعب أسود غامض من الشمس يثير اللغط.. ما القصة؟

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

لخلافات بينهما.. شاب يتخلص من شقيقته طعنا بالسكين في الشرقية

موضوعات متعلقة

كابوس لـ الجوزاء .. أبراج تكره الزواج تعرف عليها

نشرة المرأة والصحة.. أبراج لا تعترف بالرومانسية ابتعد عنها.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد الجديدة

ترشيحاتنا

طرد زوجين على متن طائرة بسبب آرائهم.. تفاصيل

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

اكتشف أسباب الإصابة بـ عرق النسا .. أبرزها ذيل الفرس

وول ستريت جورنال: أوروبا تعتزم التخلي عن النفط الروسي خلال 6 أشهر

قائد.. «كاف» يبرز تصديات الشناوي قبل لقاء الأهلي ووفاق سطيف بأبطال إفريقيا

وزير الشئون الدينية البوركيني يشيد بعمل البعثة الأزهرية ووعاظ الأوقاف المصريين في بلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

فيديو

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ